В Калининградской области захоронили останки двух советских летчиков

КАЛИНИНГРАД, 8 мая — РИА Новости . Останки советских летчиков, которые не дожили до Великой Победы буквально пару месяцев, — погибли в боях Восточно-Прусской операции в Великой Отечественной войне — захоронили во вторник на братской могиле в поселке Пятидорожное Багратионовского района.

Больше 72 лет два боевых летчика — гвардии лейтенант Петр Тарасов и стрелок-радист, гвардии старшина Василий Дмитриенко числились без вести пропавшими. Сегодня в последний путь их проводили со всеми воинскими почестями — с прохождением роты почетного караула под военный оркестр и под оружейные залпы. Главное, в присутствии родственников, которые потеряли всякую надежду отыскать могилы своих героев.

Спасибо, дед "Сразу после войны делали несколько запросов в министерство обороны , нам приходил ответ, что он погиб под Кенигсбергом, был сбит огнем зенитной артиллерии, где конкретно, никто не знал. Сегодня мы знаем, куда можно поехать поклониться. Спасибо, конечно, ребятам-поисковикам, нашему деду за то, что он сделал для нашей мирной жизни", — рассказывает РИА Новости внучка гвардии лейтенанта Петра Тарасова Татьяна Кравчик.

Родом из подмосковного Орехово-Зуево, жил в обычной рабочей многодетной семье, закончил семилетку, техникум, потом авиационную школу, летал на истребителе, потом штурмовиком, совершил более 80 вылетов — в этих двух строчках вся жизнь летчика, который не дожил и до 30-ти.

"Спасибо, дед, я тобой очень горжусь", — с такими словами шестилетний Алеша, потомок летчика Тарасова, кладет на свежую могилу своего героя деревянный истребитель, который он собрал сам.

Старшина Василий Дмитриенко навсегда остался 24-летним парнем, своих детей завести не успел. Поисковикам удалось найти внучатую племянницу героя Юлию Савину в Карачаево-Черкессии.

"Он умер как герой. Мы потеряли надежду, пытаясь что-то узнать про его гибель. И потом с нами связались участники поискового отряда и сообщили, что нашли место, где он погиб", — рассказала Савина.

Кропотливая работа

Летом 2017 года после многочисленных сигналов местных жителей, которые рассказали, что у поселка Пятидорожное с послевоенных лет фрагменты самолета растаскивают на металлолом, калининградские поисковики организовали совместную экспедицию по розыску самолета. Не зная точного места, собирали информацию по крупицам. Место гибели двух советских летчиков и обломки самолета нашли в лесополосе у нынешнего поселка Пятидорожное.

"Эпицентр, где упал самолет, нашли, приняли решение производить раскопки. Удалось поднять на поверхность останки летчиков, фрагменты самолета. Для нас буквально каждая деталь была важна, поскольку мы не знали, что это за самолет, что за экипаж. Начали поднимать донесения, смотреть журнал безвозвратных потерь, журнал боевых действий авиационной дивизии", — рассказывает руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов

Поисковики выяснили, что найденный штурмовик Ил-2 входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, которая в феврале-марте 1945 года осуществляла поддержку с воздуха сухопутных сил 3-го Белорусского фронта. Обнаруженный двигатель самолета стал ключевой деталью для идентификации имен погибших летчиков.

Ложный след

В первоначальной версии поисковиков о летчиках найденного Ил-2 фигурировали имена младшего лейтенанта Николая Гальченко и младшего сержанта Шоты Чубинидзе. Прояснить их судьбу калининградские поисковики рассчитывают, продолжив раскопки.

"Бои были страшные на южном направлении под Кенигсбергом, четыре экипажа погибли в этот день. Практически год мы потратили на то, чтобы понять, кто эти ребята, достаточно скрупулезную работу провели, конечно, спасибо всем поисковикам, благодаря их патриотическому настрою установить, назвать каждого погибшего солдата, все у нас получилось в этот раз. Будем помогать поисковикам, продолжать эту работу", — сказал на церемонии губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Он лично принимал участие в раскопках. Позже при его содействии удалось ускорить процесс официального подтверждения имен погибших в Центральном архиве Минобороны России.

"После того, как завершили раскопки, удалось изучить все фрагменты, отмыть, в том числе, части двигателя, где четко читался номер, а также небольшой кусок брони, на котором просматривались цифры — бортовой номер самого самолета. Был сделан запрос в архив. Когда пришел ответ из архива, мы узнали, что это экипаж Петра Тарасова и Василия Дмитриенко", — рассказал Хисамов.

Он рассказал, что во время раскопок были найдены некоторые личные вещи, например, штурманская линейка, на которой были нацарапаны только две буквы: «П. Т.»

Ценой своей жизни

"Как написано в донесении, самолет был сбит недалеко от нынешнего поселка Пятидорожное, загорелся и упал. Больше никаких данных не было. Изучая архивы, мы узнали, что у него была боевая задача поддерживать наши войска. Мы выясняли, как, куда он упал, под каким углом, на какую глубину — а здесь было множество искореженных немецких касок, фрагменты бронетехники — мы поняли, что ребята свой горящий самолет направили на врага", — рассказал Хисамов.

Экипаж погиб 19 марта 1945 года, не дожив двух месяцев до общей Победы.