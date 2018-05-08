Иркутская гимнастка Веденеева победила в многоборье на международном турнире во Франции

Иркутская гимнастка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева заняла первое место в многоборье среди взрослых спортсменок на международном турнире по художественной гимнастике «Памяти Вероники Кристоф». Соревнования проходили 5 и 6 мая в Корбей-Эссоне во Франции.

В турнире участвовали гимнастки из России, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Израиля, Финляндии, Франции, США, Норвегии и Испании. В упражнениях с обручем и мячом Екатерина Веденеева завоевала серебряные медали. Третьей она стала в упражнениях с лентой.

В многоборье Екатерина Веденеева стала победительницей второй год подряд. Серебряную и бронзовую медали в многоборье завоевали спортсменки из Болгарии Эрика Зафирова и Петя Борисова соответственно.