Иркутская гимнастка Веденеева победила в многоборье на международном турнире во Франции 

Иркутская гимнастка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева заняла первое место в многоборье среди взрослых спортсменок на международном турнире по художественной гимнастике «Памяти Вероники Кристоф». Соревнования проходили 5 и 6 мая в Корбей-Эссоне во Франции.
В турнире участвовали гимнастки из России, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Израиля, Финляндии, Франции, США, Норвегии и Испании. В упражнениях с обручем и мячом Екатерина Веденеева завоевала серебряные медали. Третьей она стала в упражнениях с лентой.
В многоборье Екатерина Веденеева стала победительницей второй год подряд. Серебряную и бронзовую медали в многоборье завоевали спортсменки из Болгарии Эрика Зафирова и Петя Борисова соответственно.
Екатерина Веденеева занимается в секции художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы «Зенит» Спортивно-оздоровительного центра «Иркут-Зенит» у тренера Елены Дрожановой.