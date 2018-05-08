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Праздничный баннер к 9 Мая на военкомате оказался с ошибкой
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Праздничный баннер к 9 Мая на военкомате оказался с ошибкой 

72.ru 51 минуту назад
Фото: 72.ru
Внимательные тюменцы заметили орфографическую ошибку на одном из праздничных баннеров, которым в преддверии Дня Победы украсили городской военкомат, расположенный на улице Ленина. Наречие «вовеки» авторы оформления написали раздельно. По словам горожан, плакат с этой орфографической ошибкой размещают на заборе в центре Тюмени второй год подряд. Редакция 72.ru направила этот снимок в администрацию и узнала, в какие сроки будет проведена работа над ошибками. — Это оформление делали специалисты управы Центрального округа Тюмени. Срочно отправим им информацию об ошибке в работу, чтобы уже сегодня этот баннер поменяли. В целом у нас редакторы вычитывают все тексты, но иногда бывают механические ошибки и опечатки. Чаще всего они происходят уже на этапе, когда дизайнеры готовят макеты для печати. Вообще, это очень редкий случай. Недавно мы выставляли полководцев Победы и на одной из призм было написано Калининградский фронт. Это тоже была ошибка дизайнера. На самом деле речь, конечно же, шла о Калининском фронте, Калиниградского просто не существовало. Мы эту ошибку оперативно в течение трех часов исправили. У нас нет на плакатах немецкой техники и чужой формы, но орфографические ошибки иногда проскакивают, — рассказал куратор праздничного оформления Тюмени Вячеслав Карнаухов.
Ляпы в оформлении ко Дню Победы встречаются не только в областном центре. В Ишиме на днях появился праздничный баннер из Тюмени, а в Кургане рекламное агентство, получившее заказ на изготовление оформления, уже успело исправить свои ошибки. Опечатки были допущены в словах «СевОстополь», «оборонНа», «Бресткая» и фамилии автора картины Александра Дейнеки. Несколько дней назад ошибки заметили местные жители.
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