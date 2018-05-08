Журналисты РИАМО победили на региональном этапе конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Двое журналистов Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) заняли первое и второе место в номинации «СМИ. Регион „Москва“ регионального этапа Международного конкурса для журналистов и блогеров „Вместе в цифровое будущее“, говорится в сообщении пресс-службы „Ростелекома“.

Компания подвела итоги регионального этапа VII ежегодного Международного конкурса для журналистов и блогеров „Вместе в цифровое будущее“. К участию принимались работы, посвященные инновационным технологиям и услугам, их применению в разных сферах жизни. На каждом этапе жюри определяет победителей в номинациях: „Интернет-СМИ“, „Радио и телевидение“, „Печатная пресса“ и „Социальные медиа“. Специальную номинацию „Интернет вещей“ учредил партнер конкурса этого года — компания Nokia.

»Победителями учрежденной макрорегиональным филиалом «Центр» ПАО «Ростелеком» номинации «СМИ. Регион „Москва“ стали два представителя Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Лучшим стал Дмитрий Булгаков с материалом о том, как беспилотники, коптеры и другая умная техника помогает жителям Подмосковья. Серебро второй год подряд удерживает Ксения Стеценко со статьей о правилах пользования ЕИАС ЖКХ Подмосковья. Третье место завоевал Алексей Лагутенков из Москвы», — говорится в сообщении.

В этом году на конкурс поступили 1,2 тысячи работ со всей страны, четверть из них представили журналисты и блогеры Центральной России. Победителями регионального этапа в ЦФО в основных номинациях стали 17 материалов. Их авторы получат ценные призы и дипломы от МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Как уточняется в сообщении, работы, занявшие первые места на региональном этапе, примут участие в финале конкурса, итоги которого будут подведены 5 июня 2018 года в Москве. Авторы материалов, победивших в каждой номинации, получат главный приз − поездку в Финляндию в штаб-квартиру Nokia.