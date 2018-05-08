«Драйвовая банда» из Дзержинска представит Россию на международном фестивале по чирлидингу

Дзержинские чирлидеры будет представлять Россию на международном фестивале по чирлидингу в Южной Корее. Об этом сообщается на сайте дзержинской горадминистрации.

Согласно информации, путевку на международный фестиваль спортсменки получили по итогам выступлений на фестивале «Яркие! Майские! Твои!», проходившем в Краснодарском крае.

Спортсменки из Дзержинска выиграли 3 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых. Впервые в конкурсе участвовала «возрастная» команда от 25 до 45 лет.

Команда «Драйвовая банда» будет представлять Россию на международном фестивале по чирлидингу в Южной Корее, который пройдет с 29 августа по 4 сентября.