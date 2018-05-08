У администрации Архангельска не хватило денег привести в порядок могилы героев ВОВ

Кадры свалки в центре Архангельска шокировали пользователей соцсетей. Нюанс — на снимках не мусорка, а старейшей действующий некрополь города. Много могил северян на Вологодском кладбище оказались в крайне запущенном состоянии, как и территория вокруг. В администрации столицы Поморья ситуацию объяснили нехваткой денег на полное благоустройство.

— Идут работы у мемориала павшим в боях Великой Отечественной войны, на всю территорию пока нет средств, — прокомментировала ситуацию 29.ru советник главы Архангельска по работе со СМИ Татьяна Симиндей.

Наводят порядки у мемориала сотрудники компании «Северная роза»

Часть мусора уже убрана, но это капля в море

— Я предлагаю новый лозунг: «Можем прибрать и покрасить!». Давайте просто наведём порядок. Покажем своим детям, как правильно надо чтить память. Что память, она в наших сердцах, — обратился к землякам пожелавший остаться анонимным архангелогородец.

Неоднократно поднимался вопрос о присвоении некрополю музейного статуса

На Вологодском кладбище не раз орудовали вандалы

Многим памятникам нужна покраска