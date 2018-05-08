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В «Яндекс. Навигаторе» пояснили сексистскую шутку из нового «Простоквашино»
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В «Яндекс. Навигаторе» пояснили сексистскую шутку из нового «Простоквашино» 

News.ru 46 минут назад
Актриса Татьяна Шитова, которая озвучила одну из версий голосового сопровождения «Яндекс. Навигатора», заявила, что действительно иногда путает право и лево. Ранее в одной из серий нового «Простоквашино» Дядя Фёдор сказал, что необходимо сменить женский голос в навигаторе на мужской, так как женский «часто право и лево путает».
«Эта шутка мне кажется действительно смешной, просто потому что в ней суровая правда. Вот, например, я в жизни, как водитель со стажем с огромным, всегда в такси путаю право и лево. Мне легче ладошками показать», — отметила артистка в интервью «Говорит Москва».
Новый голосовой помощник «Алиса» появился в навигаторе несколько дней назад.
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