В «Яндекс. Навигаторе» пояснили сексистскую шутку из нового «Простоквашино»

Актриса Татьяна Шитова , которая озвучила одну из версий голосового сопровождения «Яндекс. Навигатора», заявила, что действительно иногда путает право и лево. Ранее в одной из серий нового «Простоквашино» Дядя Фёдор сказал, что необходимо сменить женский голос в навигаторе на мужской, так как женский «часто право и лево путает».

«Эта шутка мне кажется действительно смешной, просто потому что в ней суровая правда. Вот, например, я в жизни, как водитель со стажем с огромным, всегда в такси путаю право и лево. Мне легче ладошками показать», — отметила артистка в интервью «Говорит Москва».

Новый голосовой помощник «Алиса» появился в навигаторе несколько дней назад.