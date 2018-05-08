«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Бонавентуре

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может сменить один итальянский клуб на другой. По информации Corriere dello Sport, в услугах футболиста заинтересована «Рома».

Главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо лично заинтересован в услугах Бонавентуры из-за его тактической гибкости. Несмотря на необходимость продать ряд игроков из-за финансового Fair Play, спортивный директор «Ромы» Мончи уже начал изучать возможный трансфер.

Джакомо Бонавентура оценивается в 35-40 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».