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«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Бонавентуре
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«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Бонавентуре 

SPORT24.ru 43 минуты назад
Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может сменить один итальянский клуб на другой. По информации Corriere dello Sport, в услугах футболиста заинтересована «Рома».
Главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо лично заинтересован в услугах Бонавентуры из-за его тактической гибкости. Несмотря на необходимость продать ряд игроков из-за финансового Fair Play, спортивный директор «Ромы» Мончи уже начал изучать возможный трансфер.
Джакомо Бонавентура оценивается в 35-40 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».
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