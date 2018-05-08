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Президент «Барселоны» прокомментировал судейство в Эль Класико
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Президент «Барселоны» прокомментировал судейство в Эль Класико 

Soccer News 41 минуту назад
Фото: Soccer News
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал судейство в воскресном Эль-Класико, которое завершилось ничьей 2:2.
"Руководители клубов не всегда согласны с решениями арбитров. Конечно, бывают расхождения по поводу голов и офсайдов. Мы защищаем свои команды, соблюдая вежливость. С некоторыми решениями судьи в президентской ложе было несогласие" — цитирует Бартомеу Marca.
Напомним, что арбитр матча Эрнандес Эрнандес допустил ряд резонансных ошибок. В частности, рефери не удалил за грубость Гарета Бэйла, засчитал гол Лионеля Месси, забитый после фола Луиса Суареса на Рафаэле Варане, а также не поставил пенальти за подножку Марсело со стороны Жорди Альбы.
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