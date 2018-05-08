Президент «Барселоны» прокомментировал судейство в Эль Класико

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал судейство в воскресном Эль-Класико, которое завершилось ничьей 2:2.

"Руководители клубов не всегда согласны с решениями арбитров. Конечно, бывают расхождения по поводу голов и офсайдов. Мы защищаем свои команды, соблюдая вежливость. С некоторыми решениями судьи в президентской ложе было несогласие" — цитирует Бартомеу Marca.