Ещё
Как играет «Манчестер Юнайтед» при Моуринью. Чисто тактический разбор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как играет «Манчестер Юнайтед» при Моуринью. Чисто тактический разбор 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться в том, как играет «Манчестер Юнайтед» под руководством португальского тренера Жозе Моуринью. Разбор игры английского клуба был поделён на четыре пункта: схема, фишка, ключевые игроки и слабое место. Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. Под его руководством «красные дьяволы» стали обладателями Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, а также сумели выиграть Лигу Европы.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале МЯЧ Production в YouTube.
Чемпионат.com: последние новости
Хиггинс выигрывает у Уилсона в полуфинале ЧМ по снукеру после второй сессии Семак: результат и игру затмили проводы Карадениза, это прекрасный человек Братья Миранчуки: не представляли, что «Локо» станет чемпионом в этом сезоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко364
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Медведева выступила с официальным заявлением124
Фергюсон вышел из комы1
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву4
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение