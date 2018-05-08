Как играет «Манчестер Юнайтед» при Моуринью. Чисто тактический разбор 

Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться в том, как играет «Манчестер Юнайтед» под руководством португальского тренера Жозе Моуринью. Разбор игры английского клуба был поделён на четыре пункта: схема, фишка, ключевые игроки и слабое место. Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. Под его руководством «красные дьяволы» стали обладателями Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, а также сумели выиграть Лигу Европы.
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