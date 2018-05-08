В Бийске прошел традиционный «Кубок Победы» по автомототуризму

Ни дождь, ни снег, ни ветер не помешали спортсменам пройти сложнейшую трассу.

Наравне с погодным ненастьем проблем добавило известие, что бийская ГИБДД не получила указание о сопровождении колонны из 90 участников соревнований. Опечалило, что впервые за почти 40-летнюю историю «Кубка Победы» пришлось отменять парад по городу и митинг у Мемориала погибшим в Великой Отечественной войне бийчанам…

Сами соревнования проходили в два дня. Организаторы включили в программу две дистанции — на асфальте (фигурное вождение) и на трассе эндуро. Лихо и без штрафа прошли дистанцию первого дня воспитанники клуба «Триал» из Бийского района. Насквозь промокшие и усталые участники вечером вернулись в базовый лагерь «Лесной городок». Руководство лагеря максимально обеспечило комфорт. Даже сауна была приготовлена продрогшим участникам!

Во второй день предстояло пройти трассу по бездорожью. Добавило сложности то, что в дистанцию были включены искусственные препятствия: камни, трамплины, бетонные блоки, трубы, поваленные деревья, шины от грузовиков и тракторов… Эту трассу построил Иван Москаленко, руководитель клуба «Триал», для своих воспитанников и для проведения соревнований по мотоспорту. Неудивительно, что «триаловцы» здесь лидировали. Но в автомототуризме зачет в абсолютном личном первенстве подводится по итогам многоборья, когда результаты двух дистанций ссумируются, то есть коллективными усилиями вполне возможно достать лидера. И это удалось команде клуба «Горизонт» из Барнаула. Ну а на третьем месте закрепились ребята из бийского клуба «Багги» — прошлогодние обладатели «Кубка Победы».