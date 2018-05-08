Ещё
Почти 370 погибших бойцов нашли во время работы Вахты Памяти в Смоленщине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 370 погибших бойцов нашли во время работы Вахты Памяти в Смоленщине 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Запасную столицу представила молодежь в составе поискового отряда «Сокол» (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева) и отряда «В списках не значился» (Самарский техникум кулинарного искусства) под общим командованием Евгения Ривкинда. На Вахте также работала съемочная группа ТРК «Губерния», которая готовила фильм о работе поискового движения.
Во время войны фашисты превратили Духовщинский рубеж в мощную, глубоко эшелонированную линию обороны — огневые средства, инженерные заграждения, минные поля, противотанковые рвы на десятки километров. По разным подсчетам, в полях Духовщинского района лежат от 50 до 100 тысяч бойцов Красной армии. Поднять останки бойца — высшая миссия для любого поисковика.
В течение Вахты самарским поисковикам удалось обнаружить двух бойцов — неслыханная удача для новичков в этом деле. Причем останки второго нашли случайно — прямо во время записи интервью с заместителем командира отряда Алексеем Тамошиным. К сожалению, установить имена красноармейцев не удалось. Как и других неизвестных героев — их похоронили на поле памяти в поселке Озерный Смоленской области. Всего же на момент закрытия Вахты было поднято 368 бойцов, лишь два из которых опознаны.
Как проходит день поисковика, что такое «коп», «отвал» и «отстрел»? Какие мистические события произошли во время Вахты? Когда опытные поисковики плачут? Что чувствуют 20-летние парни, поднимания из земли своих ровесников? Об этом ТРК «Губерния» расскажет в специальном репортаже «Поиск продолжается».
Смотрите 9 мая в 18.45 на 21 кнопке во всех кабельных сетях.
Волга Ньюс: последние новости
В Самару привезут Кубок чемпионата мира по футболу Дмитрий Азаров поздравил пациентов госпиталя ветеранов войн с Днем Победы В Самаре пройдет полумарафон "ЗаБег"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала Россию22
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко248
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой64
Медведев породил новый анекдот про Мутко470
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение