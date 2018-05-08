Почти 370 погибших бойцов нашли во время работы Вахты Памяти в Смоленщине

Запасную столицу представила молодежь в составе поискового отряда «Сокол» (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева) и отряда «В списках не значился» (Самарский техникум кулинарного искусства) под общим командованием Евгения Ривкинда. На Вахте также работала съемочная группа ТРК «Губерния», которая готовила фильм о работе поискового движения.

Во время войны фашисты превратили Духовщинский рубеж в мощную, глубоко эшелонированную линию обороны — огневые средства, инженерные заграждения, минные поля, противотанковые рвы на десятки километров. По разным подсчетам, в полях Духовщинского района лежат от 50 до 100 тысяч бойцов Красной армии. Поднять останки бойца — высшая миссия для любого поисковика.

В течение Вахты самарским поисковикам удалось обнаружить двух бойцов — неслыханная удача для новичков в этом деле. Причем останки второго нашли случайно — прямо во время записи интервью с заместителем командира отряда Алексеем Тамошиным. К сожалению, установить имена красноармейцев не удалось. Как и других неизвестных героев — их похоронили на поле памяти в поселке Озерный Смоленской области. Всего же на момент закрытия Вахты было поднято 368 бойцов, лишь два из которых опознаны.

Как проходит день поисковика, что такое «коп», «отвал» и «отстрел»? Какие мистические события произошли во время Вахты? Когда опытные поисковики плачут? Что чувствуют 20-летние парни, поднимания из земли своих ровесников? Об этом ТРК «Губерния» расскажет в специальном репортаже «Поиск продолжается».

Смотрите 9 мая в 18.45 на 21 кнопке во всех кабельных сетях.