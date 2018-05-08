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Самарские поисковики и съемочная группа ТРК «ГУБЕРНИЯ» вернулись с Вахты Памяти в Смоленской области
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Самарские поисковики и съемочная группа ТРК «ГУБЕРНИЯ» вернулись с Вахты Памяти в Смоленской области 

ТРК Губерния 32 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
В Духовщинском районе завершилась одна из самых крупных Вахт Памяти, посвященная 75-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. На месте кровопролитных боёв Великой Отечественной войны трудились 59 отрядов из 16 регионов — это 513 поисковиков, среди которых — 18 человек из Самары. Запасную столицу представил сводный молодежный отряд в составе поискового отряда «Сокол» (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева) и отряда «В списках не значился» (Самарский техникум кулинарного искусства) под общим командованием Евгения Ривкинда. На Вахте также работала съемочная группа ТРК «ГУБЕРНИЯ», которая готовила фильм о работе поискового движения. Во время войны фашисты превратили Духовщинский рубеж в мощную, глубоко эшелонированную линию обороны — огневые средства, инженерные заграждения, минные поля, противотанковые рвы на десятки километров. По разным подсчетам, в полях Духовщинского района лежат от 50 до 100 тысяч бойцов Красной армии. Поднять останки бойца — высшая миссия для любого поисковика. В течение Вахты самарским поисковикам удалось обнаружить двух бойцов — неслыханная удача для новичков поискового дела. Причем останки второго нашли случайно — прямо во время записи интервью с заместителем командира отряда Алексеем Тамошиным. К сожалению, установить имена красноармейцев не удалось. Как и других неизвестных героев — их похоронили на поле памяти в поселке Озерном Смоленской области. Всего же на момент закрытия Вахты было поднято 368 бойцов, лишь два из которых опознаны. О том, как проходит день поисковика, что такое «коп», «отвал» и «острел», какие мистические события произошли во время Вахты, когда опытные поисковики плачут и что чувствуют 20-летние парни, поднимания из земли своих ровесников, расскажет ТРК «ГУБЕРНИЯ» в специальном репортаже «Поиск продолжается». Смотрите 9 мая в 18.45 на 21 кнопке во всех кабельных сетях.
Фото: ТРК «Губерния»
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