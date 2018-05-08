Ещё
Песни Победы исполнят на трех московских вокзалах 9 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песни Победы исполнят на трех московских вокзалах 9 мая 

ТАСС 32 минуты назад
В День Победы на трех вокзалах Москвы музыкальные коллективы исполнят песни о Великой Отечественной войне. Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах выступит «Хор Турецкого», арт-группа Soprano и другие.
"Главную сцену оборудуют на Белорусском вокзале. Именно на этот железнодорожный узел прибывали поезда с советскими воинами-победителями, взявшими Берлин", — рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».
Как отмечается, с 18:00 до 20:00 состоится выступление актера театра и кино Игоря Миркубанова, а с 20:00 до 22:00 — «Хора Турецкого» и Soprano.
Также концерт арт-группы пройдет с 08:05 до 08:45 на Рижском вокзале.
На Казанском вокзале с 15:00 до 16:00 мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России, сразу после него выступит Soprano.
Кроме того, на площадках установят экраны, где будет идти онлайн-трансляция парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта.
В 2018 году «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano организовали международный тур «Песни Победы», который приурочили к 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В ходе тура хор выступил во Франции, Словении, Австрии, Германии. Теперь коллектив посетит Белоруссию, Россию, Израиль и США.
"Песни Победы" — ежегодный проект «Хора Турецкого», приуроченный к празднованию 9 мая. Первый концерт в рамках проекта состоялся на Поклонной горе в Москве в 2015 году.
ТАСС: последние новости
Третий тестовый матч ЧМ-2018 в Ростове будут обслуживать 150 автобусов-шаттлов Более 400 человек из 22 стран мира приняли участие в забеге на Эльбрусе "Локомотив" отпраздновал чемпионство вместе с болельщиками на площади перед "РЖД-Ареной"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко364
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Медведева выступила с официальным заявлением124
Фергюсон вышел из комы1
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву4
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение