Песни Победы исполнят на трех московских вокзалах 9 мая

В День Победы на трех вокзалах Москвы музыкальные коллективы исполнят песни о Великой Отечественной войне. Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы

На Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах выступит «Хор Турецкого», арт-группа Soprano и другие.

"Главную сцену оборудуют на Белорусском вокзале. Именно на этот железнодорожный узел прибывали поезда с советскими воинами-победителями, взявшими Берлин", — рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»

Как отмечается, с 18:00 до 20:00 состоится выступление актера театра и кино Игоря Миркубанова, а с 20:00 до 22:00 — «Хора Турецкого» и Soprano.

Также концерт арт-группы пройдет с 08:05 до 08:45 на Рижском вокзале.

На Казанском вокзале с 15:00 до 16:00 мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России , сразу после него выступит Soprano.

Кроме того, на площадках установят экраны, где будет идти онлайн-трансляция парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта.

В 2018 году «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano организовали международный тур «Песни Победы», который приурочили к 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В ходе тура хор выступил во Франции, Словении, Австрии, Германии. Теперь коллектив посетит Белоруссию, Россию, Израиль и США.

"Песни Победы" — ежегодный проект «Хора Турецкого», приуроченный к празднованию 9 мая. Первый концерт в рамках проекта состоялся на Поклонной горе в Москве в 2015 году.