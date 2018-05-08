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Косельни: операция прошла успешно, я настроен бороться
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Косельни: операция прошла успешно, я настроен бороться 

Чемпионат.com 19 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косельни, получивший разрыв ахиллова сухожилия, поблагодарил общественность за поддержку.
Напомним, из-за травмы игрок пропустит не только окончание сезона АПЛ, но и не сможет помочь национальной команде Франции на предстоящем чемпионате мира в России.
«Хочу поблагодарить всех за сообщения со словами поддержки, которые я получил после новостей о травме. Операция прошла успешно. Начинается новый этап. Я настроен бороться не только ради себя, но и ради семьи, друзей и всех, кто меня поддерживает», — написал Косельни на своей странице в «Инстаграме».
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