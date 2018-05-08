Живоглядов избежал серьезной травмы в мачте с «Рубином» 

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов досрочно покинул поле в игре 29-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (0:0). 23-летний футболист в одном из столкновений получил травму, которая помешала продолжить матч. На 76-й минуте он был заменен.
Как сообщили «СЭ» в пресс-службы уфимского клуба, у Живоглядова нет серьезной травмы — у него спазмировались мышцы. С большой долей вероятности Дмитрий приступит к тренировкам в ближайшее время и будет готовиться к игре с «Тосно» в общей группе. (Игорь НОВИКОВ)
Матч «Уфа» — «Тосно» состоится 13 мая, начало в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.