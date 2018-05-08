Экс-игрок «Шахтёра»: «Было впечатление, что Луческу не любил украинцев, даже ненавидел»

"У меня даже складывалось впечатление, что он не любил украинцев. Даже ненавидел. Но был заложником ситуации — надо было четверых ставить.

Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев, как людей, но как футболистов — точно. Как тренер он сильный, но как человек… Тренер найдет тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы — я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперек горла", — сказал Воробей.

Румынский специалист возглавлял «горняков» с 2004 по 2016 год.