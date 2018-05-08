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Таски: «Хотел бы остаться в „Спартаке“, я тут счастлив. Но решение пока не принято»
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Таски: «Хотел бы остаться в „Спартаке“, я тут счастлив. Но решение пока не принято» 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил важность победы над «Ростовом» (2:0) в матче 29-го тура РФПЛ и высказался о своем будущем.
«Матч с «Ростовом» очень важен. Пусть мы упустили шанс защитить свой титул, но второе место дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, и мы должны сделать все, чтобы добиться этого. У каждой команды бывают удачные и неудачные отрезки. Мы проиграли три матча подряд, это очень обидно. Но нужно постараться завершить сезон на мажорной ноте и выиграть в заключительном матче у «Динамо».
Пашалич сыграл отлично. У меня с ним было хорошее взаимопонимание. Не знаю, насколько ему было тяжело перестроиться, но он ведь опорник — играет близко к центральным защитникам. Так что, думаю, Марио быстро освоился и отлично справился. Мы на тренировках стараемся наигрывать разные сочетания. Конечно, Пашалича в центре обороны главный тренер на занятиях не пробовал, но, он видел, как мы играем и в два, и в три центральных защитника. Как знать, возможно, теперь это будет одним из вариантов.
Глушаков и Комбаров — сильные футболисты. Их не хватает. У Глушакова травма, но, надеюсь, он сможет восстановиться к игре с «Динамо». Что до Комбарова, возможно, и он будет вариантом для тренера в следующем матче.
Я думаю только о последнем матче в чемпионате. Решение о своем будущем пока не принял. Сам бы я хотел остаться в «Спартаке». Мне здесь все нравится. С этой командой у меня связаны отличные воспоминания, особенно в последние пару лет, когда мы выигрывали трофеи и выступали в Лиге чемпионов. Я счастлив в «Спартаке». Зимой я уже мог подписать контракт с другим клубом — это разрешено трансферными правилами. Но, несмотря на несколько предложений от клубов из других стран, я не рассматривал их. Я был сконцентрирован только на том, чтобы как можно лучше закончить сезон в составе «Спартака»», — сказал Таски в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24.ru Артему Калинину.
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