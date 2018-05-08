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Перед лифтами на Ворошиловском появились дыры
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Перед лифтами на Ворошиловском появились дыры 

161.ru 23 минуты назад
Фото: 161.ru
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» выложили ролик, где показано, что покрытие у лифтовых шахт на Ворошиловском мосту начало разрушаться.
— Новые лифты только открыли! Просто жесть! — комментируют картину авторы видео.
Ростовский архитектор Владимир Перекрестов объяснил, что это связано с низким качеством постройки сооружений.
— Это появилось на деформационном шве — его некачественно сделали. Мост построили, а металлоконструкции потом подвели. Возможно, они просели где-то, и шов начал немного разрушаться, — рассказал архитектор.
Перекрестов добавил, что это неопасно — сооружения всегда немного проседают. Он предположил, что чуть позже образовавшиеся дыры заделают.
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