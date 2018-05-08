Перед лифтами на Ворошиловском появились дыры

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» выложили ролик, где показано, что покрытие у лифтовых шахт на Ворошиловском мосту начало разрушаться.

— Новые лифты только открыли! Просто жесть! — комментируют картину авторы видео.

Ростовский архитектор Владимир Перекрестов объяснил, что это связано с низким качеством постройки сооружений.

— Это появилось на деформационном шве — его некачественно сделали. Мост построили, а металлоконструкции потом подвели. Возможно, они просели где-то, и шов начал немного разрушаться, — рассказал архитектор.

Перекрестов добавил, что это неопасно — сооружения всегда немного проседают. Он предположил, что чуть позже образовавшиеся дыры заделают.