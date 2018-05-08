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Насколько прочна тротуарная плитка из полимерных отходов?
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Насколько прочна тротуарная плитка из полимерных отходов? 

АиФ Ставрополье 25 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Плитка, которую производит из вторсырья ставропольский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, называется полимерпесчаной. Её получают из смеси песка и старых полиэтиленовых пакетов.
«На производство одной плитки требуется до 10 пакетов и 3 кг песка, — рассказали в пресс-службе компании. — Сначала сырьё дробят и уплотняют в гранулы. Затем полиэтиленовая крошка смешивается с песком, красителями и присадками. Дальше сырьё плавится при температуре 250°С, и из полученной полимерпесчаной массы формируются готовые изделия».
Как утверждают производители, такая плитка может прослужить 150 лет.
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