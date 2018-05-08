Насколько прочна тротуарная плитка из полимерных отходов?

Плитка, которую производит из вторсырья ставропольский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, называется полимерпесчаной. Её получают из смеси песка и старых полиэтиленовых пакетов.

«На производство одной плитки требуется до 10 пакетов и 3 кг песка, — рассказали в пресс-службе компании. — Сначала сырьё дробят и уплотняют в гранулы. Затем полиэтиленовая крошка смешивается с песком, красителями и присадками. Дальше сырьё плавится при температуре 250°С, и из полученной полимерпесчаной массы формируются готовые изделия».

Как утверждают производители, такая плитка может прослужить 150 лет.