Овечкин, ты ждал этого 13 лет! Проклятье «Вашингтона» пало? (видео)

1. ОВЕЧКИН СДЕЛАЛ ЭТО Если точнее, то это сделал Евгений Кузнецов . Начало овертайма в Питтсбурге. Дмитрий Орлов перехватывает шайбу в своей зоне. Отправляет в прорыв Александра Овечкина. Тот выпускает Кузю один в ноль с вратарем, хотя по бокам бегут два лютых игрока «Пингвинз». Но Кузнецов выкатывается и аккуратно кладет шайбу между щитков Мэтту Мюррею . Тут же на площадке началась куча-мала из игроков «Вашингтона», а игроки «Питтсбурга» с чертыханьем поехали в раздевалку.

EVGENY KUZNETSOV IN OVERTIME AND THE CAPITALS HAVE FINALLY MADE IT PAST THE SECOND ROUND, ELIMINATING THE FORMER CHAMPION PENGUINS!#ALLCAPS 2 — 1 #3elieve

(@Capitals Win Series) pic.twitter.com/bHr5RzuVlq — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 мая 2018 г.

Овечкин сиял как начищенный апельсин. «О чем я думал, когда Кузя выбежал на вратаря? Ты только забей, братишка, только забей!»

А потом добавил: «Наконец-то, прикинь? Это было очень долго. Но наконец-то мы грохнули „Питтсбург“ и наконец-то прошли в следующий раунд. Мы не разъезжаемся по домам, мы не отправляемся на каникулы. Мы продолжаем сражаться, и это круто».

И все-таки это сделал Овечкин. Он прошел семь кругов ада и унижений за свои 13 лет карьеры в НХЛ, не проходя дальше второго раунда плей-офф. Теперь прошел. Но как сказал бы Кузнецов, еще не время расслаблять булки. Все самое важное — впереди. Однако «Вашингтон» в эти дни очень хорош. Победа над «Питтсбургом» получилась заслуженной. При том, что за «Кэпиталз» не играл классный центрфорвард Никлас Бэкстрем — у него травма руки. ­

2. МАЛКИН НЕ ЕДЕТ НА ЧМ Евгений Малкин не приедет на чемпионат мира. Вот что суперзвездный игрок «Пингвинз» сказал нашему корреспонденту в Питтсбурге Олегу Межерицкому: «Я буду поправлять свое здоровье. Отдохну, проведу время с семьей. На чемпионат мира не поеду. Надо залечивать свои болячки. Не стану раскрывать подробности, но я потянул связки. Играл в наколеннике, а это совсем не то ощущение. Неудобно…»

Михаилом Сергачевым, Очень круто, что в финале Кубка Стэнли сыграют три россиянина. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов имеют хороший шанс выйти в решающую серию. Но кажется, что «Тампа» с Никитой Кучеровым Андреем Василевским выглядит получше. «Молния» убрала очень сильный «Бостон» и может спеленать «Вашингтон», который был на бешенной мотивации и шел на «Питтсбург», как бык на красную тряпку.

В любом случае, «Тампа» — «Вашингтон» — это будет чумовая серия. Закачаешься!

3. «ХИЩНИКИ» НЕ СДАЮТСЯ

«Нэшвилл» победил «Виннипег» на его площадке BellMTSPlace со счетом 4:0. Теперь все решится в седьмом матче, который пройдет в штате Теннесси. Там и узнаем, кто выйдет в финал Западной конференции. Там поймем, какая команда сыграет с «Вегасом».

Вообще в этом матче забивались удивительные голы. Вот первый, который нужно изучать под микроскопом. 62-я секунда. «Джетс» пытаются идти в атаку, но увязают в нейтральной зоне. Со скамейки запасных «Нэшвилла» выскакивает Виктор Арвидссон . Швед спрыгивает с бортика и сразу же подхватывает шайбу. Тащит ее по левому флангу, но защитник Дастин Бафлин ударом клюшки выбивает шайбу в сторону.

Арвидссон падает, врезается в борт, слегка ударяясь головой. Ошарашенно сидит на льду, показывая судьям: «С ног-то меня сбили!» Но игра не остановлена. Делать нечего. Виктор вскакивает, бежит через пятачок. И тут атака разворачивается, свой же защитник Роман Йоси наносит дальний бросок. Очень трудно понять, чем именно играет Арвидссон. Или шайба попадает ему в черенок клюшки, или в шлем. Но случается невероятный рикошет, Виктор снова падает на лед.

VIKTOR ARVIDSSON TIPS ONE HOME AND THE PREDS LEAD EARLY!#StandWithUs 1 — 0 #WPGWhiteout

(WPG Leads Series 3-2) pic.twitter.com/vVrQTIqQz4 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 мая 2018 г.

Судья разводит руки: нет гола! Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт показывает на центр: нет, это гол! Главный тренер «Виннипега» Пол Морис страдальчески морщится. Арвидссон снова ошарашен, глядит на табло. Но после изучения повтора этот момент все-таки засчитан.

FILIP FORSBERG GRABS A NEW STICK FROM THE BENCH AND SLAMS ONE HOME TO MAKE IT 2-0 PREDS!#StandWithUs 2 — 0 #WPGWhiteout

(WPG Leads Series 3-2) pic.twitter.com/pWFmeABsbT — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 мая 2018 г.

Второй гол — Филип Форсберг побежал менять клюшку, но к нему прилетела шайба. Выход на вратаря, и 2:0. Третий гол — Форсберг бросил, просунув себе клюшку между ног. Какой-то циркач.

FILIP FORSBERG SENDS HOME A THROUGH-THE-LEGS BEAUTY PAST HELLEBYUCK! OH MY GOSH! WHAT A GOAL! ABSOLUTELY INCREDIBLE!#StandWithUs 3 — 0 #WPGWhiteout

(WPG Leads Series 3-2) pic.twitter.com/jveZ4PGLOK — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 мая 2018 г.

Вообще в этот вечер все было против «Виннипега» — и отскоки, и рикошеты, и сама судьба.

ТАБЛО ДНЯ Питтсбург — Вашингтон — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Летанг — Шиассон, КУЗНЕЦОВ (ОВЕЧКИН, ОРЛОВ)

П: Малкин (0+0; 0, 0, 1, 19.55)

В: Овечкин (0+1; +1, 0, 5, 23.03)

Кузнецов (1+0; 0, 0, 2, 21.48)

Орлов (0+1; 0, 0, 1, 27.50)

Счет в серии: 2-4 Виннипег — Нэшвилл — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Арвидссон, Форсберг, Форсберг, Арвидссон

Счет в серии: 3-3 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.