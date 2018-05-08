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Владимир Кадурин: «Через сезон мы докажем, что воронежский футбол жив»
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Владимир Кадурин: «Через сезон мы докажем, что воронежский футбол жив» 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
На пресс-конференции, которая прошла 7 мая в Доме журналистов, врио руководителя управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин прокомментировал дальнейшую судьбу «Факела», который досрочно вылетел из ФНЛ.
«Для чего оставаться и плохо играть в ФНЛ? Мы должны найти адекватного тренера — специалиста, который будет создавать тон и жизнь команде. Это должен быть патриот своей земли. Моя позиция такая — нужно переформатировать всю деятельность клуба и собрать крепкую, хорошую команду, которая через сезон сможет вернуться в ФНЛ и доказать, что воронежский футбол жив. Хочется, чтобы в «Факеле» было больше местных спортсменов», — отметил Владимир Кадурин.
Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Факела» является Игорь Пывин. Его контракт истекает в конце сезона. Продлят ли его, пока неизвестно. В следующем сезоне «Факел» будет играть в Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
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