Владимир Кадурин: «Через сезон мы докажем, что воронежский футбол жив»

На пресс-конференции, которая прошла 7 мая в Доме журналистов, врио руководителя управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин прокомментировал дальнейшую судьбу «Факела», который досрочно вылетел из ФНЛ.

«Для чего оставаться и плохо играть в ФНЛ? Мы должны найти адекватного тренера — специалиста, который будет создавать тон и жизнь команде. Это должен быть патриот своей земли. Моя позиция такая — нужно переформатировать всю деятельность клуба и собрать крепкую, хорошую команду, которая через сезон сможет вернуться в ФНЛ и доказать, что воронежский футбол жив. Хочется, чтобы в «Факеле» было больше местных спортсменов», — отметил Владимир Кадурин.

Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Факела» является Игорь Пывин. Его контракт истекает в конце сезона. Продлят ли его, пока неизвестно. В следующем сезоне «Факел» будет играть в Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).