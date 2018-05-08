Артамонов одобрил выбор Медведева 

Анатолий Артамонов 8 мая прокомментировал предстоящее назначение Максима Акимова вице-премьером в новом правительстве Дмитрия Медведева. «Максим Алексеевич — один из самых способных моих воспитанников, и я считаю, что он показал за предыдущие годы работы все те реальные возможности, которые у него есть для решения самых сложных задач. Я абсолютно положительно оцениваю это решение», — такое сообщение губернатор осдела на своих каналах в мессенджерах Telegram и «Там-Там». Напомним, фамилия Акимова Дмитрием Медведевым была названа в качестве кандидата на должность вице-премьера, отвечающего за транспорт, 7 мая на закрытой встрече с членами фракции «Единой России» в Госдуме. Кандидатов на ключевые посты в правительстве Медведев представил депутатам «Единой России» сразу после того, как Владимир Путин практически сразу после инаугурации представил его самого в качестве кандидата на должность премьер-министра.