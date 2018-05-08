Нигматуллин: «Спартаку» с «Динамо» придётся непросто"

— ЦСКА, скажем так, уже можно практически записывать три очка: думаю, что «армейцы» не упустят своего шанса в последнем матче чемпионата с «Анжи». А вот «Спартаку» с «Динамо» придется непросто. В любом случае «красно-белых» ждет курс на Лигу чемпионов, но серебряные медали здесь дают преимущества. Пока не берусь говорить о перспективе. Чтобы ЦСКА занял второе место, «Спартаку» надо потерять очки, а «армейцам» необходимо выиграть. Так что все сейчас зависит от спартаковцев.

За тур до завершения чемпионата «Спартак» опережает ЦСКА на 1 балл.