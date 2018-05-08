Илья Геркус: Пока ничего не скажем по Эдеру и Ари

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о будущем в команде форвардов Эдера и Ари и переговорах о продлении контракта с Алексеем Миранчуком

«Эдер? Его уникальность, что он не теряется на поле и статусность матча на него не влияет, — приводит «Спорт FM» слова Геркуса. — Боец и такой уверенный в себе. Пока по Эдеру и Ари и другим футболистами ничего не скажем.

Непростой был процесс удержать Алексея Миранчука в команде. Диалог был сложным и драматичным. Но все завершилось успешно. Думаю, что никто не пожалел о решении».

Напомним, Ари и Эдер выступают за «Локомотив» на правах аренды. По окончании сезона бразилец вернется в «Краснодар», а португалец — в «Ниццу».