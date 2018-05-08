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Илья Геркус: Пока ничего не скажем по Эдеру и Ари
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Илья Геркус: Пока ничего не скажем по Эдеру и Ари 

Советский спорт 16 минут назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о будущем в команде форвардов Эдера и Ари и переговорах о продлении контракта с Алексеем Миранчуком.
«Эдер? Его уникальность, что он не теряется на поле и статусность матча на него не влияет, — приводит «Спорт FM» слова Геркуса. — Боец и такой уверенный в себе. Пока по Эдеру и Ари и другим футболистами ничего не скажем.
Непростой был процесс удержать Алексея Миранчука в команде. Диалог был сложным и драматичным. Но все завершилось успешно. Думаю, что никто не пожалел о решении».
Напомним, Ари и Эдер выступают за «Локомотив» на правах аренды. По окончании сезона бразилец вернется в «Краснодар», а португалец — в «Ниццу».
В субботу в матче с «Зенит» Эдер забил победный гол и принес клубу третье в истории чемпионство.
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