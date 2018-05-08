Сердар Таски: Я бы хотел остаться в «Спартаке», мне здесь нравится

«Я думаю только о последнем матче в чемпионате. Решение о своем будущем пока не принял. Сам бы я хотел остаться в »Спартаке» . Мне здесь все нравится. С этой командой у меня связаны отличные воспоминания, особенно в последние пару лет, когда мы выигрывали трофеи и выступали в Лиге чемпионов. Я счастлив в «Спартаке». Зимой я уже мог подписать контракт с другим клубом — это разрешено трансферными правилами. Но, несмотря на несколько предложений от клубов из других стран, я не рассматривал их. Я был сконцентрирован только на том, чтобы как можно лучше закончить сезон в составе «Спартака», — цитирует Таски Sport24.ru.

31-летний немец играет за «Спартак»с 2013 года. В 2016 защитник на полгода уходил в аренду в «Баварию». В текущем сезоне на счету Таски 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.