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Сердар Таски: Я бы хотел остаться в «Спартаке», мне здесь нравится
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Сердар Таски: Я бы хотел остаться в «Спартаке», мне здесь нравится 

Советский спорт 16 минут назад
«Я думаю только о последнем матче в чемпионате. Решение о своем будущем пока не принял. Сам бы я хотел остаться в »Спартаке». Мне здесь все нравится. С этой командой у меня связаны отличные воспоминания, особенно в последние пару лет, когда мы выигрывали трофеи и выступали в Лиге чемпионов. Я счастлив в «Спартаке». Зимой я уже мог подписать контракт с другим клубом — это разрешено трансферными правилами. Но, несмотря на несколько предложений от клубов из других стран, я не рассматривал их. Я был сконцентрирован только на том, чтобы как можно лучше закончить сезон в составе «Спартака», — цитирует Таски Sport24.ru.
31-летний немец играет за «Спартак»с 2013 года. В 2016 защитник на полгода уходил в аренду в «Баварию». В текущем сезоне на счету Таски 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.
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