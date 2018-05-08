Путин объяснил выбор Медведева на пост премьера

«Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении. Последние шесть лет он возглавлял правительство страны, — начал свою речь в Госдуме глава государства. — Вы хорошо знаете, какими сложными были эти годы. Россия, весь мир столкнулись с новыми вызовами, динамично менялась ситуация. Для нашей страны это было особенно остро. А порой даже и казалось, что драматично».

"Но несмотря на все эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сократить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу. И это на мой взгляд чрезвычайно важно", — подчеркнул президент.

"Эта масштабная комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно. Без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами, а ответственно и на долгосрочную перспективу", — заметил Путин.

"Все достигнутое за прошедшие годы создает прочную основу для движения вперед. Для решения тех ключевых исторических задач, о которых я говорил и в Послании, и на церемонии вступления в должность президента нашей страны", — сказал президент.

Глава государства напомнил, что вчера подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Речь идет об активной политике демографического развития и выходе на устойчивый рост численности населения, о прорыве в технологиях и науке, высоких темпах экономического развития, о достижении нового качества жизни людей, повышении реальных доходов и кардинальном снижении бедности, о настраивании эффективной системы социальной поддержки, продолжении изменений в образовании и здравоохранении, решении жилищных и экологических проблем, поддержке культуры. О запуске крупных инфраструктурных, транспортных, энергетических проектов, развитии Дальнего Востока, Арктики, всех регионов, обновлении городов и поселков. Реализация национальных проектов и программ потребует совместных, слаженных усилий всех уровней и ветвей власти, а также всех регионов, и Путин рассчитывает также на активное участие общественных, профессиональных объединений и делового сообщества.

"Ориентиры заданы масштабные, амбициозные, и для их достижения необходима консолидация всего общества. Значим вклад каждого", — подчеркнул президент.

"Для всех нас главное — интересы и благополучие России, — сказал депутатам глава государства. — Рассчитываю на вашу готовность участвовать в общей командной созидательной работе. Все конструктивные идеи, предложения, обязательно будут учитываться в интересах общего дела". «Демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложения и критике по существу — все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства. И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит конечно и Дмитрию Анатольевичу Медведеву », — оценил он.

"Крайне важно обеспечить преемственность и новую динамику работы правительства, — считает Путин. — Времени на раскачку у нас нет: надо действовать".

"За последний год-полтора Дмитрий Анатольевич и некоторые члены администрации президента и правительства работали как раз над той программой, которая была изложена мной в указе", — объявил глава государства. «Вполне логично чтобы эта команда и реализовывала эти планы», — считает он.

"Правительство должно быть сильным, ответственным, готовым к последовательным и решительным шагам. Его формирование должно быть проведено максимально быстро. В составе правительства должен быть профессиональный костяк, способный эффективно инициативно продолжить уже начатое и включиться в работу", — заключил глава государства.