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Игрок «Уфы» Живоглядов: «Мысль об еврокубках в голове немного сидит»
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Игрок «Уфы» Живоглядов: «Мысль об еврокубках в голове немного сидит» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов прокомментировал ничейный результат (0:0) в матче 29-го тура РФПЛ с «Рубином», а также вероятность участия команды в еврокубках. Произойти это может в том случае, если команда финиширует на 6-м месте, а победитель Кубка России «Тосно» или «Авангард» не будут допущены до Лиги Европы.
«Чувствуется еще немного боль, произошел спазм в икроножной мышце, но думаю, все будет нормально.
Что касается матча, боевая ничья, самое главное, что набрали очки. Все будет решаться в последнем туре, все в наших руках и ногах. Еврокубки? Конечно, в голове это немного сидит. Смотришь, загадываешь, смотришь в будущее. Готовимся к каждой игре, теперь у нас самая важная игра с «Тосно», — рассказал Живоглядов в интервью.
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