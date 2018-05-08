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Илья Геркус: У Черчесова сейчас самая тяжелая профессия в мире
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Илья Геркус: У Черчесова сейчас самая тяжелая профессия в мире 

Советский спорт 1 час назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывает в команду полузащитника Игоря Денисова.
«Отсутствие Денисова в сборной? Это решение главного тренера национальной команды, — приводит «Спорт FM» слова Геркуса. — Денисов — лучший опорный полузащитник чемпионата России. Но давайте уважать решение главного тренера. У Черчесова сейчас самая тяжелая профессия в мире».
Напомним, в апреле 2015 года «Динамо», которое тогда тренировал Черчесов, выставило Денисова на трансфер.
После назначения Черчесова в сборную Денисов ни разу не играл за национальную команду.
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