Стали известны сроки восстановления Косиельни

Стали известны сроки восстановления защитника «Арсенала» и сборной Франции Лорана Косиельни.

Как сообщает Sky Sports, 32-летний центрбек перенесёт операцию на ахилловом сухожилии, вследствие чего пробудет в лазарете около шести месяцев.