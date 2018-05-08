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Стали известны сроки восстановления Косиельни
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Стали известны сроки восстановления Косиельни 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Стали известны сроки восстановления защитника «Арсенала» и сборной Франции Лорана Косиельни.
Как сообщает Sky Sports, 32-летний центрбек перенесёт операцию на ахилловом сухожилии, вследствие чего пробудет в лазарете около шести месяцев.
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