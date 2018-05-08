Ещё
Офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского приняли участие в памятных мероприятиях на Серафимовском кладбище Петербурга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского приняли участие в памятных мероприятиях на Серафимовском кладбище Петербурга 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время Великой Отечественной войны кладбище было местом захоронения ленинградцев, погибших и умерших во время блокады города. В 1941-1944 годах здесь было похоронено более 100 тысяч человек.
В преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского приняли участие в памятно-траурной церемонии на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Во время Великой Отечественной войны кладбище было местом захоронения ленинградцев, погибших и умерших во время блокады Ленинграда. В 1941-1944 годах здесь было похоронено более 100 тысяч человек.
Венки и цветы к Вечному огню возложили представители правительства города, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, командования Западного военного округа, ветераны боевых действий и труда, воспитанники различных учебных заведений и жители города. Они почтили память тех, кто защищал Отечество в тяжёлые годы войны — солдат, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских лагерей, не доживших до Дня Победы.
ВКА традиционно принимает участие в организации и проведении этого торжественного мероприятия.
ТК «Звезда»: последние новости
FIFA оштрафовала российский футбольный союз на 30 тысяч франков Заплутавший лосенок зашел в автобус с пассажирами: видео В Центральном военном округе определились победители конкурса «Военно-медицинская эстафета»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера25
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко393
ФИФА наказала Россию43
Медведев породил новый анекдот про Мутко484
Самые горячие фанатки
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение