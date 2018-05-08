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Семилетняя жительница Удмуртии стала трехкратной чемпионкой Европы по шашкам
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Семилетняя жительница Удмуртии стала трехкратной чемпионкой Европы по шашкам 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Семилетняя жительница Малопургинского района Ульяна Иванова стала трехкратной чемпионкой Европы по русским шашкам. Соревнования проходят в турецком Измире, сообщает пресс-служба муниципального образования.
Путевку на чемпионат девочка завоевала на чемпионате и первенстве России, где она стала второй.
3 раза в неделю родители возят девочку на кружок за 30 км от её родной деревни Сизяшур в райцентр.
«Она добилась такого высокого результата благодарная таланту, трудолюбию, силе воли. За два года она вообще ни слова не сказала. Молчит, слушает и кивает», — рассказал тренер Ульяны, руководитель объединения «Шашки и шахматы» Фирдус Абдрахманов.
Отметим, по прилету из Турции, 11 мая, спортсменка поборется за первое место на чемпионате Удмуртии по международным шашкам.
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