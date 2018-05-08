В Красноярске состоялся традиционный митинг с участием ветеранов и спортсменов

В торжественном мероприятии традиционно приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители краевых и городских органов власти заслуженные работники физической культуры и спорта, заслуженные тренеры, известные красноярские спортсмены, учащиеся спортивных школ, сотрудники спортивных организаций.

Перед началом мероприятия для всех собравшихся на площади звучали песни о войне и марши в исполнении военного оркестра. Участники и гости митинга получили георгиевские ленточки — символ победы. У Вечного огня нес службу почетный караул Поста №1.

К ветеранам и гостям митинга обратились почетные гости: заместитель председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов , исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев , руководитель Главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска Валерий Черноусов , ветеран Великой Отечественной войны, мастер спорта по борьбе самбо и велогонкам Радий Логинов и серебряный призер зимних Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион мира среди юниоров по скелетону Никита Трегубов

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы вспомнить тех, кто с оружием в руках, а также ударным трудом в тылу, приближали победу. Благодаря их мужеству и стойкости мы сегодня живем под мирным небом, растим детей, радуемся весне. Особенными словами хочется вспомнить тех фронтовиков-красноярцев, которые за тысячи километров от родного дома защищали свою Родину. Сибиряки, где бы они ни находились — на полях сражений, в партизанских отрядах, — всегда проявляли мужество и героизм. Мы помним вас, мы вами гордимся! Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня», — сказал Алексей Подкорытов.

Также с праздником ветеранов поздравил Никита Трегубов, который произнес слова от лица спортсменов: «Благодаря той доблести и бесстрашию, которые проявляли воины-спортсмены, защищая честь страны на полях сражений, сегодня у нас есть возможность защищать честь России на спортивной арене. Спасибо за то, что вы выдержали все испытания ради страны, мира, ради потомков — детей и внуков. Надеюсь, что вы будете гордиться нами и нашими поступками. Теперь наш черед доказывать превосходство на спортивных площадках, чтобы уже вы могли гордиться нами! Обещаю, что мы вас не подведем, как и вы не подвели советский народ!».

После обращений почетных гостей на сцене появились ученики школы № 152. Они прочитали стихи о великой Победе, после чего вместе с участниками митинга запустили в небо белые гелиевые шары.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню в память о тех, кто погиб защищая свою Родину.