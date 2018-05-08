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Екатеринбургская арена названа «самым правильным стадионом РФ»
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Екатеринбургская арена названа «самым правильным стадионом РФ» 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Колумнист издания Sports.ru Евгений Макаров побывал в Екатеринбурге и пришел в восторг от обновленного стадиона «Центральный», которому суждено стать одной из площадок грядущего Чемпионата мира по футболу.
В первую очередь журналист отметил профессионализм и доброжелательность молодых стюартов «в ярких ветровках».
«Они улыбаются, предлагают помощь и произносят не типичные «Уважаемые болельщики, не задерживайтесь у входа», а добрые и содержательные слова: «Наш клуб борется за шестое место, и ему необходима ваша поддержка»; «Сегодня приятный солнечный день, нам повезло»; «Нас ждет отличный футбол, приходите на стадион заранее». В Екатеринбурге поняли, что болельщик — он же клиент, и с ним надо говорить вежливо. Будет здорово, если такое общение продолжится и после чемпионата мира», — пишет колумнист Sports.ru.
Восхитил господина Макарова и архитектурный облик арены, сочетающий в себе советскую монументальность и современные технологии.
«От советского стадиона «Центральный» остался входной фасад, колоннада, белоснежные скульптуры спортсменов и кассы с низкими полуовальными окошками. Над винтажным фундаментом выросла космическая тарелка на 35 тысяч человек с подсветкой, длинным козырьком и новым звуком», — утверждает Евгений.
Вокруг стадиона, говорит журналист, расположились палатки с разнообразной и недорогой едой. К примеру, комбинированные наборы и напитка стоят здесь не дороже 220 рублей.
А внутри арены есть бесплатный Wi-Fi. Название беспарольной сети пишут прямо на табло.
Напомним, что в Екатеринбурге в рамках Чемпионата мира планируется провести матчи сборных Швеции, Франции, Мексики и Уругвая.
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