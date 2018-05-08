Патриотическая акция прошла у мемориала воинам‐освободителям в Истре

Жители Москвы и области пришли к мемориалу воинам‐освободителям в Снегирях городского округа Истра, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал собой ради спасения Родины.

Патриотическая акция проходит здесь уже семнадцатый год. Место выбрано не случайно. Именно здесь проходил оборонительный рубеж в декабре 41-го. До центра столицы вражеским войскам оставалось всего 40 километров. Бои шли за каждый метр земли. Но дальше немецкие войска не прошли. За спасение столицы свои жизни отдали тысячи бойцов.

На этом рубеже сибиряки, в их число входили и представители землячеств, которые присутствуют здесь, обороняли Москву и полегли здесь. Защитники были не только русские, но и казахи, и алтайцы, и многие другие. Огромное количество народностей Советского Союза. Ведь не просто так здесь похоронен генерал Белобородов . Он завещал похоронить его именно здесь, похоронить его вместе с теми павшими бойцами, которые начали контрнаступление

Участники митинга возложили цветы к мемориалу воинам освободителям и к могиле, где увековечена память дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова.

В акции приняли участие более 500 человек. Это и ветераны боевых действий, и родственники погибших солдат, и те, кто о войне лишь читал на страницах школьных учебников. После торжественного возложения и минуты молчания, любой желающий мог попробовать настоящую солдатскую кашу. Участники митинга также услышали любимые песни военных лет.