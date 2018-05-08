Ученики школы №2031 показали хорошую игру на Первенстве Москвы по баскетболу

На прошлой неделе в образовательном учреждении «Школа № 2031» прошел финал Первенства по баскетболу «Победный мяч». Первенство сборных команд образовательных организаций столицы провели среди юношей 2003-2004 годов рождения.

Организаторы мероприятия отметили команды, которые в этой возрастной категории стали лучшими. Ими оказались местные спортсмены и игроки из школы № 2031. Именно эти команды встретились в финале. Они демонстрировали зрелищный и профессиональный баскетбол на протяжении всего сезона. Однако с начала игры лидерство взяли баскетболисты из команды школы № 2038. Можно сказать ребятам помогали родные стены и их болельщики. По итогам игры косино-ухтомцы заняли второе место, а «бронзовым» призером стала команда игроков из школы № 1474.