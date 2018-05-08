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Юэн МакГрегор снимется в ремейке комедии «Корова и солдат»
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Юэн МакГрегор снимется в ремейке комедии «Корова и солдат» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Юэн МакГрегор сыграет главную роль в фильме Марка Форстера «Корова», ремейке классической французской комедии «Корова и солдат».
Звезда «Мулен Руж» перевоплотится в американского пилота BBC, который попадает в плен к немцам во время Второй Мировой войны. Он усердно трудится на ферме у добродушной фрау, а сам тем временем придумывает план побега, в котором ему поможет… корова.
Сценарист Билл Прэди («Теория большого взрыва») адаптирует сюжет для американских зрителей. Съемки «Коровы» начнутся этой осенью.
Отметим, что Юэн МакГрегор уже второй раз будет сниматься у Марка Форстера. До этого актер работал с режиссером над лентой «Останься», вышедшей в 2005 году.
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