Юэн МакГрегор снимется в ремейке комедии «Корова и солдат»

Юэн МакГрегор сыграет главную роль в фильме Марка Форстера «Корова», ремейке классической французской комедии «Корова и солдат».

Звезда «Мулен Руж» перевоплотится в американского пилота BBC, который попадает в плен к немцам во время Второй Мировой войны. Он усердно трудится на ферме у добродушной фрау, а сам тем временем придумывает план побега, в котором ему поможет… корова.

Сценарист Билл Прэди («Теория большого взрыва») адаптирует сюжет для американских зрителей. Съемки «Коровы» начнутся этой осенью.

Отметим, что Юэн МакГрегор уже второй раз будет сниматься у Марка Форстера. До этого актер работал с режиссером над лентой «Останься», вышедшей в 2005 году.