Сын фронтовика спустя 73 года получил орден Славы отца, награжденного посмертно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. / ТАСС /. Сын фронтовика спустя 73 года получил боевую награду отца Дмитрия Строганова , погибшего в 1945 году в боях за освобождение Австрии. Церемония состоялась в Екатеринбурге в канун празднования Дня Победы, сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"Удостоверение к ордену Славы III степени в торжественной обстановке вручил сыну героя Дмитрия Строгонова военный комиссар Свердловской области генерал-майор Игорь Лямин в Екатеринбурге. Борис Строганов, изучая боевой путь своего отца гвардии старшего сержанта Дмитрия Алексеевича Строганова, установил, что тот был награжден посмертно", — сказали в пресс-службе.

Фронтовик Дмитрий Строганов не смог получить заслуженную боевую награду, потому что 22 апреля 1945 года погиб в бою на австрийской земле, где и был захоронен у населенного пункта Лаабен.

В наградном документе указано, что уроженец Свердловской области старший сержант Строганов был призван на фронт в 1941 году, принимал участие в боях на Калинингском фронте, III Украинском фронте, был легко ранен. «А в марте 1945 года проявил мужество и отвагу, так как вынес с поля боя раненого своего командира взвода. Затем принял на себя командование взводом и лично уничтожил трех немецких солдат», — сказано в документе.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, сотрудники свердловского комиссариата в 2018 году выдали родственникам фронтовиков четыре удостоверения и две медали.