Ещё
Сын фронтовика спустя 73 года получил орден Славы отца, награжденного посмертно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын фронтовика спустя 73 года получил орден Славы отца, награжденного посмертно 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Сын фронтовика спустя 73 года получил боевую награду отца Дмитрия Строганова, погибшего в 1945 году в боях за освобождение Австрии. Церемония состоялась в Екатеринбурге в канун празднования Дня Победы, сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.
"Удостоверение к ордену Славы III степени в торжественной обстановке вручил сыну героя Дмитрия Строгонова военный комиссар Свердловской области генерал-майор Игорь Лямин в Екатеринбурге. Борис Строганов, изучая боевой путь своего отца гвардии старшего сержанта Дмитрия Алексеевича Строганова, установил, что тот был награжден посмертно", — сказали в пресс-службе.
Фронтовик Дмитрий Строганов не смог получить заслуженную боевую награду, потому что 22 апреля 1945 года погиб в бою на австрийской земле, где и был захоронен у населенного пункта Лаабен.
В наградном документе указано, что уроженец Свердловской области старший сержант Строганов был призван на фронт в 1941 году, принимал участие в боях на Калинингском фронте, III Украинском фронте, был легко ранен. «А в марте 1945 года проявил мужество и отвагу, так как вынес с поля боя раненого своего командира взвода. Затем принял на себя командование взводом и лично уничтожил трех немецких солдат», — сказано в документе.
По данным пресс-службы Центрального военного округа, сотрудники свердловского комиссариата в 2018 году выдали родственникам фронтовиков четыре удостоверения и две медали.
ТАСС: последние новости
Песков сообщил, что Путину понравился автомобиль "Кортеж" ТАСС продолжает рассказывать о подвиге испанских добровольцев, защищавших Ленинград Климов: комиссия СФ завершит подготовку доклада по выборам после отчета миссии БДИПЧ ОБСЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко428
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером6
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву5
Медведева выступила с официальным заявлением131
Конец эпохи: Мутко переводят из спорта76
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение