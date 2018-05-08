ТАСС продолжает рассказывать о подвиге испанских добровольцев, защищавших Ленинград

Проект ТАСС по увековечению памяти испанских юношей-добровольцев, защищавших город на Неве в августе 1941 года в составе Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО), начался 12 сентября 2017 года. В этот день между центральным офисом ТАСС и Санкт-Петербургским региональным информационным центром агентства (СПб РИЦ ТАСС) прошел телемост, посвященный 80-летию со дня прибытия первой группы детей, которых в 1937–1938 годах вывезли в СССР для спасения во время Гражданской войны в Испании. В ходе встречи настоятельница Сяндебского Успенского монастыря игуменья Варвара рассказала о планах сестер установить в окрестностях карельской деревни Сяндеба памятник погибшим на Карельском фронте испанским юношам, а Испанский центр в Москве обратился с просьбой к ТАСС Северо-Запад помочь выявить в архивах Санкт-Петербурга фамилии героев.

Вот так тассовцы Санкт-Петербурга стали фактически открывать заново малоизвестные страницы истории почти 80-летней давности.

В 1937–1938 годах первым городом, куда привезли ребят из охваченной гражданской войной Испании — их было около трех тысяч человек в возрасте от 3 до 15 лет, стал Ленинград. Здесь они проходили карантин, больных направляли в здравницы Крыма, здоровых распределяли по разным детским домам бывшего СССР.

Наиболее трагично сложилась судьба ленинградских испанцев-детдомовцев. Детский дом №8 и Дом испанской молодежи не успели эвакуироваться из блокадного кольца. Испанские юноши старшего возраста стали буквально осаждать ленинградские военкоматы с требованием зачислить их добровольцами в ЛАНО, хотя в то время существовал негласный запрет на призыв на фронт испанцев — их берегли для строительства будущей социалистической Испании. Но испанцы своего добились.

Более 60 молодых людей были зачислены в 3-й Выборгский стрелковый полк 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения и отправлены на Карельский фронт в Олонецкий район, где в окрестностях деревень Сяндеба и Нурмолицы они плечом к плечу с советскими добровольцами — преподавателями и студентами политехнического института — сражались против превосходящих сил маннергеймовцев и шведских добровольческих отрядов.

"На сегодняшний день нам удалось выявить 22 фамилии испанских ребят, павших в период с 1941 по 1944 год, — рассказывает руководитель отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский. — Список-22 мы сначала передали в Испанский центр в Москве, где были внесены необходимые правки в написание фамилий, а затем уже переслали игуменье Варваре".

"В этом проекте нам было очень важно также привлечь к исследованиям молодежь", –продолжает Станислав. Его участниками стали студенты и преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, учащиеся гимназии №148 им. Сервантеса и бойцы петербургского поискового отряда «Линия фронта». И это не случайно, ведь в июле 1941 года военная подготовка добровольцев 3-го Выборгского стрелкового полка проходила на территории Политеха. Здесь же, в общежитиях института, они и жили. Более двухсот политехников из состава этого полка пали в боях за Сяндебу и Нурмолицы. Этим славным страницам истории Политеха сегодня посвящена одна из экспозиций вузовского музея. А в 2016 году бойцы отряда «Линия фронта» на высоте 40.0 в окрестностях деревни Сяндеба нашли останки испанского ополченца Мартина Пеньи с хорошо сохранившимся смертным медальоном и запиской в нем. По записке и были идентифицированы его останки. В наши дни поисковики отряда продолжают поиск родственников Мартина в Испании.

В канун Дня Победы руководство СПб ПУ и СПб РИЦ ТАСС приехало в Сяндебу, чтобы почтить память павших в страшных боях 1941-го. У монумента добровольцам-политехникам состоялся торжественный митинг и возложение венков. Глава Коверского сельского поселения Олонецкого района Надежда Шерстнева показала гостям возможные места установки памятника испанским добровольцам. Также участники встречи выехали к месту раскопок у дороги Сяндеба — Тулокса, где в 1941 году 3-й Выборгский стрелковый полк попал в окружение. Сейчас на месте боев работает поисковый отряд «Доброволец — Политех», бойцы которого уже подняли останки более ста добровольцев.

"Нам удалось найти 20 смертных медальонов, — говорит командир отряда Александр Новокшонов. — Во многих сохранились записки, которые еще предстоит прочитать. Вполне возможно, что в этих местах лежат и испанцы. Раскопки продолжаются".

Продолжается и проект ТАСС. В планах — организация в Санкт-Петербурге выставки, посвященной судьбам испанских детей войны. В экспозиции будут использованы материалы Ассоциации «Архивы Гражданской войны и эмиграции» (AEG) и Испанского центра в Москве «Дети войны»: о своей жизни — о твоей истории".