Иранские телевизионщики цензурировали футбольную трансляцию из-за женщины-арбитра

Во время трансляции футбольного матча чемпионата Германии между «Кёльном» и мюнхенской «Баварией» иранские телевизионщики подвергли телекартинку цензуре из-за того, что на этой встрече в качестве главного арбитра выступала женщина Бибиана Штайнхаус.

Как сообщается, каждый раз, когда камеры показывали её крупным кадром, режиссёр трансляции в Иране заменял изображение на кадры с болельщиками.

Сама встреча завершилась со счётом 3-1 в пользу команды из Мюнхена.

Бибиана Штайнхаус — первая в истории немецкой футбольной бундеслиги женщина-арбитр. Впервые в качестве главного судьи матча на высшем уровне она выступила в сентябре 2017 года, когда встречались берлинская «Герта» и «Вердер» из Бремена, пишут Argumenti.ru