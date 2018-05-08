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Иранские телевизионщики цензурировали футбольную трансляцию из-за женщины-арбитра
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Иранские телевизионщики цензурировали футбольную трансляцию из-за женщины-арбитра 

Свободная пресса 1 час назад
Во время трансляции футбольного матча чемпионата Германии между «Кёльном» и мюнхенской «Баварией» иранские телевизионщики подвергли телекартинку цензуре из-за того, что на этой встрече в качестве главного арбитра выступала женщина Бибиана Штайнхаус.
Как сообщается, каждый раз, когда камеры показывали её крупным кадром, режиссёр трансляции в Иране заменял изображение на кадры с болельщиками.
Сама встреча завершилась со счётом 3-1 в пользу команды из Мюнхена.
Бибиана Штайнхаус — первая в истории немецкой футбольной бундеслиги женщина-арбитр. Впервые в качестве главного судьи матча на высшем уровне она выступила в сентябре 2017 года, когда встречались берлинская «Герта» и «Вердер» из Бремена, пишут Argumenti.ru.
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