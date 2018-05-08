11 тысяч новосибирцев отстояли очередь для селфи с Кубком FIFA

В течение двух дней, с 5 по 6 мая, все желающие смогли увидеть Кубок в специальном шатре, расположенном на Михайловской набережной, и сделать с ним памятную фотографию. За время пребывания всемирно известного трофея в городе селфи с ним сделали более 11 тысяч человек. Многим из них пришлось отстоять солидную очередь.

С 5 по 6 мая, все желающие смогли увидеть Кубок в специальном шатре, расположенном на Михайловской набережной. Автор фото: Coca-Cola

Напомним, в 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, турнир стартует 14 июня. «Мы счастливы стать частью этой истории и разделить радость ожидания мундиаля с жителями Новосибирска. Для нас особенно важно, что официальный Кубок посещает города, которые не принимают Чемпионат мира по футболу-2018, давая возможность жителям увидеть главный футбольный символ», — пояснил Микаэль Вине, генеральный директор проекта по подготовке к ЧМ в РФ.

Присутствовавший на церемонии приветствия врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание на то, что в столице Сибири созданы все условия, чтобы предоставить болельщикам возможность просмотра матчей ЧМ именно на Михайловской набережной на обустроенных фан-зонах.