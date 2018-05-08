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Игроки ФК «Урал» научат воспитанников детских домов азам футбола
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Игроки ФК «Урал» научат воспитанников детских домов азам футбола 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На тренировочной базе клуба «Бажовия», расположенной в Сысертском районе области, ребятам покажут тренировку профессиональных спортсменов, выступающих в первом по силе дивизионе страны, а также предложат самим опробовать некоторые футбольные приемы и финты.
Под занавес встречи, юные воспитанники сыграют импровизированный товарищеский матч с главными звездами клуба.
По информации пресс-секретаря уральского клуба Никиты Медведевских, на мероприятие приедут ребята из детских домов Первоуральска, Камышлова, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, а также других городов.
Отметим также, что «шмели» регулярно устраивают подобные акции для молодежи области и активно поддерживают воспитанников различных секций и детских домов. Помимо этого, в клубе существует традиция, по которой дети владельцев абонементов получают право вывести футболистов основной команды на поле перед домашним матчем.
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