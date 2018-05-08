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Молодые спортсмены продемонстрировали ловкость на соревнованиях спортивно-туристского лагеря «Туриада»
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Молодые спортсмены продемонстрировали ловкость на соревнованиях спортивно-туристского лагеря «Туриада» 

ТРК Губерния 1 час назад
Ловкость и умение продемонстрировали юноши и девушки на соревнованиях спортивно-туристского лагеря «Туриада». Свои навыки лучшие участники клубов и секций Самарской области показали в семи дисциплинах. Самые сложные — скалодром, велотрасса, пешеходная и горная дистанции. Кто представит регион на окружном этапе в Хвалынске, выяснили наши корреспонденты.
Шестиметровую высоту юные спортсмены преодолевают с лёгкостью. Частые тренировки, постоянная практика — и в арсенале молодых туристов есть все необходимые навыки: ловкость и умение взбираться на «Скалодром» на скорости.
На соревнованиях спортивно-туристского лагеря «Туриада» собрались лучшие участники туристических клубов и секций Самарской области. Юноши и девушки от 14 лет до 21 года показывают друг другу класс в семи дисциплинах: ориентирование на местности, велотрасса, дистанции пешеходная и горная.
Это испытания, которые готовят юных туристов к различным ситуациям. Одна из таких — прохождение препятствий на спортивном велосипеде. Здесь и скорость нужна, и чёткость прохождения по каждому из пунктов на площадке.
"Туриада" — это отличный шанс проявить себя и набраться опыта у старших товарищей. Соревнования проходят уже шестой год по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
"Туриада" — это комплекс мероприятий, где могут принять участие не только профессиональные спортсмены-туристы, которые уже давно достигли результатов и имеют высокие навыки, спортивные звания, разряды. Здесь могут принять участие практически все желающие ребята и попробовать свои силы”, — рассказывает Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта профильного департамента Самарской области.
По итогам отборочных соревнований лучшие спортсмены в командном и личном зачётах попадут в сборную, которая отправится в Хвалынск Саратовской области в окружной спортивно-туристский лагерь. Там они будут отстаивать честь Самарского региона в различных дисциплинах. К слову, в прошлом году команда и Самарской области стала серебряным призёром «Туриады».
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