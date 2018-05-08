Песков рассказал о впечатлениях Путина о новом лимузине

Президенту пришелся по душе новый отечественный лимузин проекта «Кортеж», который он опробовал в ходе инаугурации 7 мая. Он будет использовать его и дальше.

"Понравился", — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . «Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем», — сообщил он.