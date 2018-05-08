Песков рассказал о впечатлениях Путина о новом лимузине 

Президенту пришелся по душе новый отечественный лимузин проекта «Кортеж», который он опробовал в ходе инаугурации 7 мая. Он будет использовать его и дальше.
"Понравился", — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем», — сообщил он.
"Но важно подчеркнуть, и об этом вчера говорил глава Минпромторга Денис Мантуров, что уже с осени будут собираться заказы на продажу этих автомобилей. И в продажу будут выставлены все модели: и микроавтобусы, и короткий, и длинный варианты", — рассказал Песков. «С начала следующего года уже будут первые коммерческие поставки», — добавил он.