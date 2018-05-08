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Экран на площади Куйбышева протестировали трансляцией с «Самара Арены»
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Экран на площади Куйбышева протестировали трансляцией с «Самара Арены» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары стали свидетелями последних подготовок к параду Победы. Он пройдет 9 мая на площади Куйбышева.
Рабочие проверяют кресла на трибунах
— Трибуны украсили баннерами с ленточками, приводят в порядок, убирают от мусора, — рассказали горожане. — Солдаты, видимо, слушали инструкции или отрабатывали построение.
Солдаты не удивили местных жителей
По словам местных жителей, с главной сцены еще не убрали лозунги, оставшиеся от первомайской демонстрации. А один из экранов протестировали трансляцией со стадиона «Самара Арена».
Кусочек «Самара Арены» на площади Куйбышева
Основные праздничные события развернутся на площади Куйбышева в 10:00. Здесь пройдут 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники. Главным украшением рядов станет легендарный танк Т-34.
К технике присоединятся участники военно-патриотических клубов и акции «Бессмертный полк». В небе над Самарой пролетят боевые самолеты и вертолеты.
Жители и гости города смогут увидеть участников парада во время прохождения на улице Молодогвардейской (в границах улиц Вилоновской и Полевой).
Затем на площади будут работать выставка военной техники и полевая кухня. А вечером здесь состоится праздничный концерт, на котором в числе прочих выступит группа «На-На». Начало в 17:00. Праздничную программу закроет салют, который состоится в 22:30. Все желающие смогут увидеть его с Волги. Речные трамваи будут отправляться на речную прогулку в 21:30.
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