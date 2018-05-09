«Мы с гордостью встречаем ветеранов»: на площади Куйбышева все готово к параду Победы

В среду, 9 мая, в Самаре пройдет парад Победы. Праздничное шествие начнется в 10:00.

Сколько парадных расчетов и единиц военной техники примут участие? Какое оружие продемонстрируют самарцам? Сколько жителей пройдет в «Бессмертном полку» в этом году? Для всех тех, кто не смог попасть на торжество, 63.ru ведет трансляцию праздника в режиме онлайн.

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