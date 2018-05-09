Ещё
«Мы с гордостью встречаем ветеранов»: на площади Куйбышева все готово к параду Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мы с гордостью встречаем ветеранов»: на площади Куйбышева все готово к параду Победы 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В среду, 9 мая, в Самаре пройдет парад Победы. Праздничное шествие начнется в 10:00.
Сколько парадных расчетов и единиц военной техники примут участие? Какое оружие продемонстрируют самарцам? Сколько жителей пройдет в «Бессмертном полку» в этом году? Для всех тех, кто не смог попасть на торжество, 63.ru ведет трансляцию праздника в режиме онлайн.
Если вы знаете что-то интересное, связанное с этим событием, вы можете сообщить нам об этом по телефону 8 (960) 8-321-574, на почту Написать письмо или через наши аккаунты в соцсетях: Twitter, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники».
Следить за онлайн-трансляцией удобнее всего на нашем канале в Telegram.
63.ru: последние новости
На стадионе «Торпедо» уложили газон для тренировок сборной Швейцарии во время ЧМ Кубок FIFA покажут жителям Самары на площади Куйбышева «Крыльям Советов» поставили задачу занять минимум 12-е место в Премьер-Лиге
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко430
Тутберидзе понадеялась на совесть Медведевой148
На покровителя Медведевой набросились в сети33
Медведев породил новый анекдот про Мутко487
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение