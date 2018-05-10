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Опубликовано видео с самолётов-участников парада Победы в Самаре
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Опубликовано видео с самолётов-участников парада Победы в Самаре 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: progorodsamara.ru
Самарский парапланерист и фотограф Андрей Востров поделился уникальным видео — воздушными съёмками самолётов-участников парада Победы в Самаре.
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