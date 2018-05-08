Американская горнолыжница показала фигуру в купальнике

Известная американская горнолыжница Линдси Вонн , считающаяся одной из самых сексуальных спортсменок в мире, поразила подписчиков откровенным фото в купальнике, которое выложила в своем аккаунте в инстаграме. Об этом сообщает «Советский спорт».

Фотография, которую Вонн сделала во время отдыха, набрала более 129 000 положительных оценок, а также множественные похвальные комментарии.

Линдси Вонн завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2010, а также является многократным призером чемпионатов мира. На ее страницу в инстаграме подписано полтора миллиона человек.