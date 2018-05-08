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Песков о выдвижении Мутко вице-премьером: это прерогатива правительства
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Песков о выдвижении Мутко вице-премьером: это прерогатива правительства 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Песков о выдвижении Медведевым кандидатуры Мутко на пост вице-премьера по строительству: это прерогатива правительства.
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