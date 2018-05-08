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Песков: Путин будет принимать решения, если США откажутся от ядерной сделки с Ираном
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Песков: Путин будет принимать решения, если США откажутся от ядерной сделки с Ираном 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Если США откажутся от ядерной сделки с Ираном, это «будет очень серьезная ситуация», которая будет рассматриваться в Москве, решение будет принимать президент. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это будет очень серьезная ситуация, в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и будут какие-то решения приниматься президентом, который, как вы знаете, по Конституции, определяет внешнюю политику нашей страны", — сказал Песков.
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